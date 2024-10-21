Блогер Даня Милохин не помогает приемному отцу, который «бомжует»

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сейчас вместе с родными живет вдали от дома, но «в безопасном месте». Тиктокер при этом семье никак не помогает, сообщает SHOT .

Новое место проживания семьи скрывают. Как рассказал Тюленев, он с родными «бомжует» по гостиницам, а также снимает жилье. Но скоро этот вопрос надо решать, так как накопленные деньги уже на исходе.

При этом приемный отец не просит помощи у блогера, так как не хочет его отвлекать. Милохин сейчас готовится к новому бою в Дубае.

У семьи есть проблемы с продажей дома под Анапой. Им за месяц пришлось снизить стоимость жилья с 15 до 11,9 млн рублей — на дом вообще нет спроса.

Семья выставила жилье площадью 300 кв. м на продажу, потому что опасается за жизнь. В сентябре злоумышленники попытались сжечь дом. Они бросили на участок записку, где выразили желание отправить Милохина на спецоперацию, а его «семейку — в ад».