Дом приемного отца Милохина пытались сжечь в Краснодарском крае

Дом Дмитрия Тюленева, приемного отца Дани Милохина, попытались сжечь в Краснодарском крае. Неизвестные также оставили записку, в которой предложили отправить блогера на СВО, сообщает SHOT .

Попытка поджога произошла в ночь на 15 сентября. Тюленев услышал мощный хлопок и, выбежав во двор, увидел, как горят стройматериалы. Он вызвал пожарных.

Приехавшие на вызов огнеборцы сумели ликвидировать возгорание. Отмечается, что во двор Тюленева прилетела бутылка с зажигательной смесью. Утром он нашел во дворе записку. В ней неизвестные предлагали отправить его семью «в ад», а Даню Милохина — на СВО.

Приемный отец блогера заявил, что из-за инцидента его дети перестали ходить в школу. Семья опасается за свою жизнь. В ближайшем будущем Тюленев планирует продать дом и перевезти родных в другой город. По предварительной информации, семья собирается перебраться из Анапы в Москву.

Приемный отец блогера также рассказал, что когда-то у Милохина в этом доме была временная регистрация. Но теперь тиктокер в нем не прописан.

Ранее стало известно, что Милохин не приедет в Россию из-за осеннего призыва на срочную службу. Блогеру предлагали отдать долг родине в спортивной роте, но он отказался.