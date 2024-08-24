Тиктокер Милохин не приедет в Россию из-за осеннего призыва на срочную службу
Mash: тиктокер Милохин боится приезжать в Россию из-за риска попасть в армию
Блогер Даня Милохин не планирует приезжать в Россию из-за приближающегося осеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники в окружении тиктокера.
Милохин хочет приехать в Россию. Однако он боится посещать родину, поскольку не желает проходить срочную службу в армии.
Источники сообщили, что Милохину предлагали отдать долг родине в спортивной роте. Но он отказался от такого предложения.
Ранее Милохин разворачивал на онлайн-трансляциях российский флаг. Многие СМИ сообщали, что тиктокер планировал вернуться в РФ уже летом 2024 года.