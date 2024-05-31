Разворачивает на стримах флаг РФ: Милохин готовится вернуться из-за рубежа

Скандальный блогер Даня Милохин этим летом хочет вернуться в Москву. Чтобы разрушить негативный образ своей персоны, он на стримах начал разворачивать триколор, сообщает SHOT .

В последний раз в столице Милохин был минувшим летом. Но его возвращение вызвало скандал: блогера хотели отправить служить в армию, а на Патриарших прудах бойцы ММА заставили Милохина «пояснить за шмот». После такого «радушного» приема тиктокер быстро вернулся в Дубай.

Теперь же Милохин занялся собой, стал бойцом и патриотом РФ. Поэтому решил вернуться домой, а на каждый бой выходит с российским флагом.

Приемный отец блогера Дмитрий Тюленев заявил, что постоянно общается с Даней Милохиным и тот обещает очень скоро приехать домой.

Ранее стало известно, что Милохин месяц не может вернуть российской налоговой 35 тыс. рублей.