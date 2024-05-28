Милохин месяц не может вернуть российской налоговой 35 тыс рублей

Блогер Даня Милохин, который сейчас проживает за границей, задолжал российской налоговой 35 тыс. рублей. Долг юноша не может оплатить с начала мая, сообщает SHOT.

В РФ у Милохина есть ИП, через которое блогер может рекламировать бренды из России. По словам приемного отца Дани, юноша открыл ИП, когда только начинал зарабатывать. Теперь каждый год за организацию необходимо платить налоги.

Сам Милохин сейчас живет в Таиланде и строит бойцовскую карьеру. Блогер пожаловался, что хотел бы летом приехать в столицу, но у него нет такой возможности.

Блогеру весной снова приходила повестка из военкомата. Также он выразил свое негодование из-за того, что призывают его, а не других эстрадных певцов призывного возраста.