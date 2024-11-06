Грозит административка: Милохина снова разыскивает военкомат

Блогеру Дане Милохину может грозить административное наказание за неявку в военный комиссариат по повестке — уже третьей, сообщает Mash .

Тиктокера вновь разыскивает военкомат Красногорска: тот до сих пор прописан в тикток-хаусе на улице Архитектора Райта в городском округе, хотя уже 2 года живет в Дубае.

Повестки Милохину продолжают слать по месту прописки, а он все не появляется в военкомате, чтобы уточнить данные о себе. За очередное игнорирование повестки и неявку блогера ждут административное наказание и штраф до 30 тыс. рублей.

Тиктокеру через месяц будет 23 года — это призывной возраст. На физическую форму Милохин не жалуется и продолжает участвовать в боях ММА. А вот его приемный отец утверждает, что у блогера плохое зрение — минус 6. Это может спасти Даню от армии — призывники с такими данными признаются ограниченно годными.