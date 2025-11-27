Причиной смерти актера Шиловского стала онкология
Фото - © Игорь Верещагин. Собственная работа/Wikipedia.org
Стала известна причина смерти народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского — онкология, сообщает «Царьград».
В апреле 2025 года актеру диагностировали рак. Именно это онкологическое заболевание стало причиной его ухода из жизни.
Всеволод Шиловский скончался в возрасте 87 лет. Он был известен по своим ролям в таких картинах, как «Узник Замка Иф», «Влюблен по собственному желанию», «Интердевочка», «Каменская», «Дальнобойщики», «Марш Турецкого» и множество других.
Ранее коллега артиста, режиссер Андрей Смирнов, эмоционально отреагировал на новости о его смерти.
