Режиссер «Мишки Япончика» и «Каменской» Шиловский умер в 87 лет
Умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский
Фото - © Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев/Wikipedia.org
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался в 87 лет. Подробности о смерти актера и режиссера пока неизвестны, сообщает SHOT.
Шиловский в том числе работал педагогом и сценаристом. В 2017 году создал собственный театр-студию. Два года назад учреждение получило адрес: улица Петровка, 17, строение 2.
Статья дополняется...