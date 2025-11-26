Режиссер «Мишки Япончика» и «Каменской» Шиловский умер в 87 лет

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался в 87 лет. Подробности о смерти актера и режиссера пока неизвестны, сообщает SHOT .

Шиловский в том числе работал педагогом и сценаристом. В 2017 году создал собственный театр-студию. Два года назад учреждение получило адрес: улица Петровка, 17, строение 2.

