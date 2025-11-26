Режиссер Смирнов назвал ужасными известия о смерти актера Шиловского

Режиссер Андрей Смирнов эмоционально отреагировал на новости о смерти режиссера, актера и соучредителя Московского театра-студии Всеволода Шиловского, назвав их ужасными, сообщает NEWS.ru .

Он поделился, что намеревался встретиться с коллегой в Мичуринске в самое ближайшее время.

«Какой ужас. Мы должны были с ним буквально через четыре дня встретиться в городе Мичуринске», — отметил Смирнов.

В среду стало известно об уходе из жизни Шиловского. Он умер в возрасте 87 лет.

Народный артист РСФСР родился в Москве 3 июня 1938 года. В начале своей театральной карьеры он запомнился ролью Керубино в спектакле «Женитьба Фигаро», а также создал яркий образ Костылева в постановке «На дне» по пьесе Максима Горького. Широкую известность ему принесла роль полковника Александра Павлова в сериале «Каменская».

