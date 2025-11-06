Прекратить кукарекать: Цыганова призвала Овсянникову к традиционным ценностям

Легенда шоу-бизнеса 90-х, музыкант и певица Виктория Цыганова заявила, что артисты, например, Марго Овсянникова позволяют себе выпускать композиции без смысловой нагрузки. Они должны вспомнить о традиционных ценностях своей страны и «прекратить кукарекать», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Считаю своим долгом напомнить, в том числе и кукарекающим певицам, что мир духовен и борьбу за ценности никто не отменял», — сказала Цыганова.

Она неоднократно высказывала критику в адрес знаменитостей, которые, на ее взгляд, добились популярности благодаря экстравагантному стилю или нетрадиционным музыкальным направлениям. Цыганова убеждена, что такое творчество оказывает совершенно негативное воздействие на молодое поколение.

Ранее сама Цыганова раскритиковала большое интервью Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой*. По ее словам, Примадонна наговорила «минимум на 10 иноагентских статусов».

* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

