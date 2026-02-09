сегодня в 15:27

Библиотеки Подмосковья проведут 500 мероприятий к Масленице с 16 по 22 февраля

Почти 400 библиотек Подмосковья организуют около 500 программ в честь Масленицы с 16 по 22 февраля, ожидается участие более 13 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В библиотеках состоятся конкурсы, игры, концерты, мастер-классы и уличные гуляния, направленные на знакомство детей и взрослых с традициями древнего славянского праздника.

Центральная библиотека Химок представит спектакль «Масленица пришла». В Истринской центральной библиотеке имени А.П. Чехова пройдет концерт фольклорного ансамбля «Дарна». В библиотеках Жуковского запланированы творческие встречи, квиз, мастер-классы и кинопоказы. Люберецкая библиотека современной поэзии приглашает на «Библиомасленицу». В Солнечногорской центральной библиотеке имени Виктора Гаврилина состоится встреча «Традиции нашей страны. Масленица» в рамках проекта «Мы живем в России». Клементьевская библиотека Сергиева Посада проведет фольклорную программу «Гуляй, народ, Масленица у ворот!».

Подробная информация о мероприятиях доступна на портале «Библиотеки Подмосковья» и в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.