«Поправься чуть-чуть»: Дима Билан показал фото с курорта и вызвал споры

Фото - © Страница Димы Билана в Инстаграм

Поклонники оценили фигуру Димы Билана на фото с отдыха и отметили его худобу

Певец Дима Билан опубликовал пляжные снимки с отдыха и спровоцировал обсуждение в соцсетях. Одни подписчики восхитились его формой, другие заявили, что артист слишком похудел, сообщает «Царьград» .

Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан отправился на отдых на теплый курорт. Точное место артист не раскрыл, однако поделился серией снимков с пляжа.

На фотографиях певец позирует в черных плавках на фоне океана и песка, а также отдыхает в гамаке. Публикацию он сопроводил подписью.

«Режим: не усложнять. Отключился от лишнего. Подключился к себе», — написал артист.

Подписчики активно отреагировали на пост. Часть поклонников похвалила его подтянутую фигуру и внешний вид, другие обратили внимание на заметную худобу.

«Какая фигурка красивая. Хорошего отпуска, рада видеть отдыхающего человека», «Сильно похудевший Дима какой-то», «Стройняшка! В прекрасной форме и с блеском в глазах!», «Дима, я тебя очень уважаю. Пожалуйста, поправься чуть-чуть. Очень похудел» — написали пользователи.

Некоторые подписчики в шутку посоветовали артисту «домашних котлеток с пюрешкой». Пляжные фото вызвали бурное обсуждение и вновь привлекли внимание к артисту.

