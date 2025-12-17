Помощница Винокура опровергла слухи о его здоровье и завершении карьеры

сегодня в 12:54

Помощница артиста Винокура: с ним все в порядке, сейчас на гастролях

Ассистент народного артиста РСФСР Владимира Винокура, Александра Кудина, отреагировала на распространившиеся в Сети слухи о самочувствии артиста и о завершенной карьере, опровергнув их. По ее словам, юморист находится на гастролях, сообщает ТАСС .

В настоящее время Винокур продолжает гастрольную деятельность. Информация о прекращении его карьеры является ложной, подчеркнула Кудина.

«У Владимира Натановича все в порядке. Сейчас он находится на гастролях. Все замечательно. Никакой карьеры он, естественно, не завершал. Продолжает работать, выступать», — сказала представитель артиста.

В каком именно городе в настоящее время выступает Винокур, Кудина не уточнила.

Ранее в Сети появились сведения о том, что Винокур якобы завершил выступления из-за травмы, полученной в результате разрыва сухожилия. Сообщалось, что к решению завершить карьеру артист пришел из-за трудностей с передвижением.

