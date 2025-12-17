С трудом ходит: юморист Винокур завершил карьеру ведущего

Артист эстрады и юморист Владимир Винокур закончил карьеру ведущего. Он перестал проводить частные и новогодние мероприятия, сообщает Mash .

В прошлом году Винокур порвал пяточное сухожилие. Из-за этого артист не может длительное время стоять. Также он с трудом ходит.

Из-за травмы у 77-летнего мужчины начались осложнения. Он ходит с тростью, сильно хромает. Винокуру физически сложно выдержать многочасовые выступления.

У артиста сейчас нет новогодних корпоративов. Он не хочет проводить их даже за двойную оплату, поскольку такие мероприятия идут долго — это физически тяжело для него.

При этом Винокур будет и дальше участвовать в юмористических проектах. Однако только если будут непродолжительные монологи или пародии, максимум 40 минут.

В 1992 году Винокур попал в страшную аварию на машине. У него был вывихнут таз, а также два перелома на левой ноге.

