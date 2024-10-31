Покинувший Россию лидер группы «Сплин» Васильев продал дом в Петербурге

Музыкант, лидер группы «Сплин» Александр Васильев с началом СВО переехал в Испанию. В этом году артист решил продать загородный дом в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT .

Сделка по продаже недвижимости состоялась на прошлой неделе. Речь идет об участке площадью 1200 кв. м, а также доме в 395 кв. м. Стоимость таунхауса в Курортном районе оценивается в 39 млн руб.

Также у Васильева есть две квартиры в Северной столице — 55,7 кв. м и 96,4 кв. м. Первая оценивается в 7,8 млн руб., а вторая — в 21,5 млн руб.

В 2022 году Васильев во время фестиваля «Чернозем» выступил в поддержку артистов, покинувших страну. Концерты коллектива стали отменять, тогда музыкант решил переехать в Испанию. Там он гастролировал, собирал полупустые залы.

При этом в России все еще не закрыто его ООО. Однако предприятие ушло «в минус» — в 2022 году на 19 млн руб., в 2023 — на 24,5 млн руб. В ближайшее время группа «Сплин» готовится выступить в Грузии и Армении.

Ранее директор «Сплина» Александр Морозов отметил, что пока не хочет распространяться о планах относительно возвращения коллектива в Россию. Он также опроверг информацию об убытках, которые описывают СМИ.