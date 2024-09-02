Директор «Сплина» прокомментировал возможность возвращения группы в Россию

Директор «Сплина» Александр Морозов отметил, что пока не хочет распространяться о планах относительно возвращения коллектива в Россию, сообщает « Абзац ».

Накануне в СМИ появилась информация, что у группы «Сплин» и ее лидера Александра Васильева возникли проблемы с концертами. Члены коллектива сейчас находятся за границей, а потому список выступлений ограничен.

В сентябре у «Сплина» запланированы концерты в Лиссабоне, а также в трех городах Прибалтики. Другие выступления пока что не назначены, судя по тому, что они не представлены на официальном сайте группы.

На фоне этого некоторые СМИ также заявили об убытках группы якобы на сумму 24,5 млн рублей. Морозов опроверг эти новости и назвал их «враньем». По его словам, у группы сейчас все нормально с финансами.

Кроме того, он отметил, что пока что не собирается распространяться о планах относительно возвращения коллектива в Россию.