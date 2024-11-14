Племянница Юрия Николаева опровергла информацию о болезни его жены

Ранее появилась информация о том, что жена народного артиста Элеонора Николаева была срочно госпитализирована. Сообщалось, что она находится в отделении реанимации и у нее выявлено нарушение кровообращения в головном мозге, что ее состояние ухудшилось из-за стресса, вызванного госпитализацией ее мужа с Covid-19. При этом состояние Юрия Николаева усугубляется хронической обструктивной болезнью легких, из-за чего он испытывает трудности с дыханием и сухой кашель.

Тем не менее племянница Юрия Николаева Ольга заявила, что вся эта информация является ложью и не соответствует действительности.

«Я не понимаю, откуда вообще это льется! Это просто какие-то абсолютные домыслы», — отметила она.

По ее словам, 13 ноября она посетила их в больнице. Юрий и Элеонора выглядят здоровыми и счастливыми. Ольга просто попросила, чтобы, пока Николаева находится в больнице рядом с мужем, ее также обследовали и взяли необходимые анализы, включая кровь и другие обследования.

Она добавила, что уже сегодня Юрию и его супруге предоставляют еще более уютные условия — их переводят в общее терапевтическое отделение. Это сделано для того, чтобы любимец публики не чувствовал себя в больнице, а находился в атмосфере, максимально напоминающей домашнюю. Таким образом популярный телеведущий поправляется: его анализы значительно улучшились, он уже встает и передвигается самостоятельно. Питание налажено, аппетит хороший, а настроение — отличное.

«И еще раз хочу уточнить — никаким ковидом наш Юраша (так мы его называем в кругу семьи) никогда не болел, как пишут журналисты. Ни в какую реанимацию Ляля не попадала! Я не знаю, как с этим быть, почему и откуда все это берут и выдумывают. Думаю, что надо просто не обращать на это внимания», — заключила Ольга.