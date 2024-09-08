Пьяный фанат пытался забраться в машину к группе «Корни» под Петербургом

SHOT: нетрезвый мужчина пытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленобласти

В Ленинградской области пьяный мужчина попытался забраться в автомобиль, в котором находились участники группы «Корни». Охранники задержали фаната, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Мурине на Дне города.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники охраны скручивают и кладут на асфальт мужчину, который пытался прорваться к черному Volkswagen Transporter, где находились артисты.

В момент задержания микроавтобус с музыкантами покинул площадку.

Ранее известный певец Mr.Credo не приехал на концерт, за который ему заплатили. Ретро-фестиваль, на котором должен был выступать артист, проходил в Казахстане.