Пьяный фанат пытался забраться в машину к группе «Корни» под Петербургом
SHOT: нетрезвый мужчина пытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленобласти
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В Ленинградской области пьяный мужчина попытался забраться в автомобиль, в котором находились участники группы «Корни». Охранники задержали фаната, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в Мурине на Дне города.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники охраны скручивают и кладут на асфальт мужчину, который пытался прорваться к черному Volkswagen Transporter, где находились артисты.
В момент задержания микроавтобус с музыкантами покинул площадку.
Ранее известный певец Mr.Credo не приехал на концерт, за который ему заплатили. Ретро-фестиваль, на котором должен был выступать артист, проходил в Казахстане.