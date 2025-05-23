Певцу Киркорову диагностировали воспаление суставов после ожога руки
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певцу Филиппу Киркорову, предположительно, поставили диагноз бурсит — воспаление суставов после ожога руки. Об этом сообщает Mash.
Артисту, предположительно, предстоит ежедневно делать перевязки.
Также Киркорову запрещены перелеты на самолете на весь период лечения.
Ранее сообщалось, что поп-король проходит лечение из-за осложнений после полученного 25 апреля на выступлении в Санкт-Петербурге ожога. Тогда в БКЗ «Октябрьский» у него начал гореть рукав куртки из-за соприкосновения с пиротехникой.