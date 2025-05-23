Певцу Киркорову диагностировали воспаление суставов после ожога руки

сегодня в 17:17

Певцу Филиппу Киркорову, предположительно, поставили диагноз бурсит — воспаление суставов после ожога руки. Об этом сообщает Mash .

Артисту, предположительно, предстоит ежедневно делать перевязки.

Также Киркорову запрещены перелеты на самолете на весь период лечения.

Ранее сообщалось, что поп-король проходит лечение из-за осложнений после полученного 25 апреля на выступлении в Санкт-Петербурге ожога. Тогда в БКЗ «Октябрьский» у него начал гореть рукав куртки из-за соприкосновения с пиротехникой.