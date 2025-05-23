Филипп Киркоров находится под наблюдением врачей
Киркоров лечится от последствий ожога, полученного на концерте в Петербурге
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров лечится из-за осложнений после полученного 25 апреля на выступлении в Санкт-Петербурге ожога. Об этом сообщает РИА Новости.
25 апреля во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге у Киркорова начал гореть рукав куртки. Он дотронулся до пиротехники.
Киркоров сказал, что обжегся. Однако, хоть и было больно, допел до конца концерт.
Затем Киркоров заявил, что случившееся — человеческий фактор. Артист также в шутку назвал себя фениксом.