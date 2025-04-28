Чуть не сгорел: Киркоров озвучил причину инцидента с пиротехникой на концерте

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров назвал человеческий фактор причиной происшествия с пиротехникой на концерте, когда у него загорелась куртка. Артист пошутил, что он — птица феникс, сообщает Starhit .

«Всякое бывает, это же человеческий фактор», — отметил Киркоров.

Певец добавил, что он горел на сцене так в первый раз. Тем не менее, два концерта артисту удалось успешно отработать. После инцидента он обратился к врачу.

26 апреля во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге у Киркорова загорелся рукав куртки из-за соприкосновения с пиротехникой. Певец сказал, что обжегся, но, несмотря на боль, закончил выступление.