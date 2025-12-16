Певица Слава пришла в восторг от решения Верховного суда по делу Долиной

Певица Слава (Анастасия Сланевская) записала радостное видео после того, как Верховный суд вынес решение по делу о квартире Ларисы Долиной, сообщает Mash .

Артистка чуть не заплакала от счастья из-за того, что суд встал на сторону покупательницы жилья Полины Лурье. Она считает это решение справедливым.

«Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура, ура, ура. Я уже подготовила самую злобную речь на свете… Боже, даже не верится», — сказала Слава.

Ранее Слава жестко раскритиковала Долину из-за скандала с ее квартирой. Певица заявила, что теперь не может продать свою недвижимость, так как потенциальные покупатели боялись, что артистка может их обмануть.

16 декабря Верховный суд удовлетворил жалобу Лурье и отменил все предыдущие решения нижестоящих судов, которые оставили квартиру за Долиной.

Право собственности на недвижимость в Хамовниках пока осталось за покупательницей. В дальнейшем Московский городской суд должен рассмотреть требования Лурье о выселении Долиной из спорного жилья. До этого за артисткой сохранится право на проживание в квартире.

