«Отмененный» Данила Козловский снова появится на российских киноэкранах

25 декабря в прокат выйдет фильм «Уволить Жору», где главную роль сыграл «отмененный» Данила Козловский. Киноленты с участием актера не появлялись на российских экранах несколько лет подряд, сообщает «СтарХит» .

Новый фильм расскажет о провинциале Максе, который решил построить карьеру в столице России. Чтобы добиться своей цели, парню нужно сместить с должности главного программиста большой IT-компании, которого сыграл Михаил Галустян.

В 2022 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить Козловскогопо статье о дискредитации ВС РФ. Кроме того, он хотел выяснить, есть ли у актера второе гражданство.

Тогда Козловский подал встречный иск в суд и выиграл спор. Однако с того момента фильмы с актером перестали выходить, а когда он все-таки сыграл роль Бабок-Ежек в ленте «Летучий корабль» 2024 года, его имя вырезали из титров.

Также Козловскому пришлось уйти из Малого драматического театра. Некоторое время он выступал за границей. Весной этого года артист вернулся к работе в России. Так, он выступил с моноспектаклем в Москве.