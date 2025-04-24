Личная история: Козловский выступит с моноспектаклем в Москве после перерыва

Данила Козловский после двухлетнего перерыва и конфликта из-за дискредитации армии выступит на сцене Театра Эстрады в Москве с моноспектаклем FRANK, сообщает Газета.ru .

Как уточняется в анонсе мероприятия на сайте культурного учреждения, для актера это личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Она посвящена детству и семье артиста, первой любви и встречам с кумирами. Жанр спектакля — музыкальный стендап.

В 2023 году руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил Козловского в экстремизме и дискредитации армии. Он обращался в прокуратуру с заявлением о том, что в начале СВО Козловский уехал в США, но затем вернулся в Россию с намерением выступать в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Козловский тогда отрицал факт двойного гражданства и заявлял, что в Америке навещал своего ребенка. Он также отказался признавать, что критиковал российскую власть.