Давка на празднике Дурга-пуджа в Калькутте: погибли не менее 17 человек

Не менее 17 человек стали жертвами давки, произошедшей в индийской Калькутте во время празднования Дурга-пуджи. Об этом сообщает телеканал NDTV, пишет РИА Новости .

Трагедия случилась 17 октября во временном павильоне, установленном для торжеств в северной части города. Помимо погибших, есть и пострадавшие — их количество уточняется.

Всех получивших травмы доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Обстоятельства инцидента пока не раскрываются. Официальных данных о причинах возникшей паники и числе жертв на данный момент нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.