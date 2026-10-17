USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Давка на празднике Дурга-пуджа в Калькутте: погибли не менее 17 человек

Происшествия

Фото - © РИА Новости

Не менее 17 человек стали жертвами давки, произошедшей в индийской Калькутте во время празднования Дурга-пуджи. Об этом сообщает телеканал NDTV, пишет РИА Новости.

Трагедия случилась 17 октября во временном павильоне, установленном для торжеств в северной части города. Помимо погибших, есть и пострадавшие — их количество уточняется.

Всех получивших травмы доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Обстоятельства инцидента пока не раскрываются. Официальных данных о причинах возникшей паники и числе жертв на данный момент нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.