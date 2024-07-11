Основатель Radio Tapok выступил для бойцов СВО

Основатель Radio Tapok, рок-музыкант и видеоблогер Олег Абрамов приехал на передовую с концертом и выступил для участников специальной военной операции. Он отметил, что аудитория в зоне СВО такая же, как и за ее пределами, сообщает «Крым24» .

«Это были те, кто на концерты мои ходил, либо они уже там (на передовой — ред.) познакомились с моим творчеством. Все подпевают песни», — поделился музыкант.

Ранее артист выступал в Донецке, Луганске и Мелитополе.

Основное отличие выступлений в зоне СВО — это отсутствие возможности организовать большой концерт и объемный звук, признался артист. Он также отметил, что под акустику довольно сложно выступать с песнями в жанре металл.

Ранее министр культуры Северной Осетии рассказал о своем отношении к артистам, которые приезжают на Донбасс для того, чтобы обелить свою репутацию. Он отметил, что несмотря на «лицемерие и цинизм», шоумены хотя бы действительно помогают бойцам, привозя дроны и другие необходимые на фронте предметы.