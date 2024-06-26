Актер Фидаров высказался об артистах, обеляющих репутацию поездками на СВО

Министр культуры Республики Северная Осетия — Алания и актер Сослан Фидаров рассказал о своем отношении к артистам, которые приезжают на Донбасс ради поднятия своей репутации. После начала СВО он понял, что негативное отношение людей к некоторым российским артистам оправдано, сообщает «Абзац» .

По мнению Фидарова, в будущем такие селебрити будут все чаще ездить в зону боевых действий, чтобы очистить репутацию.

«Может быть, он до этого был дураком, а сегодня поумнел, но я мало в это верю. Ему просто выгодно опять себя так вести сегодня, и все. И таких случаев очень много будет», — полагает министр культуры Северной Осетии.

Вместе с тем Фидаров признал, что, несмотря на «лицемерие и цинизм», приезжающие на фронт артисты хотя бы действительно помогают солдатам — например, привозят дроны и другие необходимые предметы.