«Она одержима»: жених Селены Гомес рэпер Бланко пожаловался на странности певицы

Жених американской певицы и актрисы Селены Гомес рэпер Бенни Бланко пожаловался на странности известной артистки в начале их отношений, сообщает «Газета.ru» .

«Селена такая сумасшедшая, что когда мы только начали ходить на свидания, она была одержима пунктуальностью», — рассказал Бланко в интервью британской газете The Independent.

Рэп-исполнитель добавил, что перед свиданием Гомес подъезжала к его дому на 20-30 минут, а затем ждала Бланко, сидя в машине.

При этом певица не знала, что во время ожидания возлюбленный наблюдал за ней по камерам видеонаблюдения. По словам Селены, Бланко ей очень нравилась, поэтому она очень нервничала и долго настраивалась на встречу снаружи.

В конце прошлого года Селена Гомес опубликовала в соцсетях кадры, как рэпер и музыкальный продюсер Бенни Бланко делает ей предложение руки и сердца. Музыкант дружил с певцом Джастином Бибером, который ранее сам состоял в отношениях с Гомес.

Кроме того, артистка похвасталась роскошным помолвочным кольцом с бриллиантом, стоимость которого может достигать 1 млн долларов.