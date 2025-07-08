Гарбузов: Москва и ПАО «Элемент» будут сотрудничать в развитии микроэлектроники

Городское агентство управления инвестициями и Группа компаний «Элемент» подписали соглашение о сотрудничестве в развитии отечественной микроэлектронной промышленности и импортозамещения. Документ был заключен в рамках выставки Иннопром-2025, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов

Он уточнил, что микроэлектроника — ключевое направление для обеспечения технологического суверенитета России. В столице работают свыше 60 предприятий, выпускающих микросхемы, оптику, RFID-продукцию, смарт-карты и другие изделия.

«Город поддерживает развитие отрасли: обеспечивает предприятия современной промышленной инфраструктурой, предоставляет статус резидента особой экономической зоны „Технополис Москва“, льготные инвестиционные кредиты и гарантирует сбыт. На площадке „Алабушево“ ОЭЗ „Технополис Москва“ с 2022 года работает межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники», — отметил Гарбузов.

Документ подписали директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук и президент ГК «Элемент» Илья Иванцов.

По словам Андрея Балука, сотрудничество с одним из лидеров отрасли поможет привлечь дополнительные инвестиции в московскую микроэлектронику, в том числе через офсетные контракты.

«На текущий момент использование российской микроэлектроники предусмотрено офсетными и специальными контрактами на поставку лифтового оборудования, а также заключен офсетный контракт на поставку модулей защищенного доступа SAM (Secure Access Module) для устройств оплаты проезда в городском транспорте», — рассказал Балук.

Соглашение предусматривает совместную работу по улучшению инвестиционного климата, устранению барьеров для проектов в микроэлектронике, а также разработку образовательных программ.

Как отметил Илья Иванцов, вместе с Правительством Москвы мы реализуем важные проекты, которые обеспечат промышленные предприятия города отечественной микроэлектронной продукцией. Среди них — производство компонентов для Карачаровского механического завода и модулей безопасности для автоматизированной билетной системы метро.

«Расширение сотрудничества, в том числе через заключение новых офсетных контрактов и участие в формировании московского кластера лифтостроения и вертикального транспорта, создаст дополнительные условия для развития микроэлектронной отрасли и укрепления имиджа Москвы как одного из ведущих современных инновационно-промышленных центров в стране», — пояснил Иванцов.

В 2025 году столица в седьмой раз возглавила рейтинг регионов по инвестиционному климату и во второй раз подряд — по уровню развития ГЧП. В Москве реализуется более 700 инвестиционных проектов на сумму свыше 6,5 трлн рублей.