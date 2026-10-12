Новые стандарты подготовки кадров внедряют в нефтепереработке

«Газпромнефть — смазочные материалы» организовала масштабный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в формате профессионального кампуса для сотрудников производственных площадок компании и крупнейших нефтегазовых предприятий, а также студентов профильных направлений подготовки. Мультидисциплинарный проект стал очередным этапом в развитии системы подготовки технических специалистов и формировании кадрового резерва для нефтеперерабатывающей отрасли.

Почти 160 участников в течение трех дней делились экспертизой и повышали компетенции, выполняя различные задания и разбирая рабочие кейсы. Среди них — старшие операторы, операторы технологических установок, товарные операторы, машинисты компрессорных установок, лаборанты химического анализа и операторы расфасовочно-упаковочных автоматов.

Для студентов профильных специальностей была организована собственная программа.

«Мы регулярно проводим научно-технические конференции, конкурсы профессионального мастерства и профессиональные кампусы, где любой сотрудник может повысить квалификацию, поделиться эффективными идеями и продемонстрировать свой профессионализм. Важной частью является вовлечение в корпоративную культуру студентов. Компания предоставляем им возможность раннего старта, широкий выбор профессиональных направлений и условия для комплексного развития — от практики до построения долгосрочной карьеры в компании», — сказала заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть-СМ» Наталия Дворецкая.

Для студентов профильных колледжей и вузов компания организует практики и стажировки на производственных площадках, для молодых специалистов действует институт наставничества, для опытных сотрудников — программы переподготовки и участие в отраслевых чемпионатах. В рамках программы заботы о работниках компания проводит для специалистов медицинские профилактики, внедряет современные стандарты охраны труда и создает условия для занятия спортом.

«Такие мероприятия, как „Лучший по профессии“, являются важным элементом современной системы подготовки и развития кадров для промышленности. Проведение подобных интенсивов способствует повышению качества подготовки специалистов, распространению передовых практик и формированию кадрового потенциала, соответствующего актуальным задачам промышленного развития региона и отвечающего целям нацпроекта „Кадры“», — резюмировал министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников.