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В Серпухове проведут полуфинал и финал конкурса работников туризма

Полуфинал и финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» 2026 года пройдут 13 и 14 октября в парк-отеле «Русский» в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс объединил специалистов пяти направлений туристической индустрии: работников службы приема и размещения, специалистов службы эксплуатации номерного фонда (горничных), официантов, поваров и экскурсоводов (гидов).

13 октября 48 участников полуфинала выполнят фотозадания на профессиональную насмотренность, разберут ситуационные видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом, а также пройдут блиц-опросы и разыграют ролевые сцены с участием экспертов.

Жюри определит 25 финалистов — по пять в каждой номинации. В его состав входят признанные лидеры отрасли: руководители отелей, бизнес-тренеры по клиентскому сервису, шеф-повара и директора музеев-заповедников Московской области.

14 октября финалисты выполнят практические задания на реальных локациях отеля. Они продемонстрируют профессиональные навыки в условиях, приближенных к рабочим. Вечером состоится церемония объявления и награждения победителей и призеров.

Открывать для себя историю и традиции нашей страны помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». Активно развивается курортный, гастрономический, экологический, научно-популярный, промышленный и другие виды туризма. Путешественники получают качественный сервис и новые впечатления, а бизнес — всестороннюю поддержку государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.