В Истре начали чистовую отделку корпуса «Новопетровской школы №2»

Строители приступили к чистовой отделке нового корпуса «Новопетровской школы №2» на 300 мест в селе Новопетровское городского округа Истра. Готовность объекта достигла 55,2%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый корпус «Новопетровской школы №2» строят на улице Полевой, 7, в селе Новопетровское городского округа Истра. Он позволит разгрузить действующую школу, создать современные условия для обучения и закрыть потребность округа в дополнительных учебных местах. Открытие запланировано на 1 сентября 2027 года.

«Строители ведут фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных систем. Началась чистовая отделка внутренних помещений. Рабочие оборудуют спортивное ядро и внешнее ограждение. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 55,2%. На площадке работают 75 строителей и 12 специалистов инженерно-технического состава, задействовано 2 единицы техники», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Корпус на 300 мест возводят за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание основной школы построено в 1958 году, рассчитано на 350 мест и сегодня не отвечает современным требованиям. Площадь нового корпуса составит более 6,6 тыс. кв. м. В нем разместят просторный актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Здесь обустроят футбольное поле с беговыми дорожками и многофункциональную спортивную площадку.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.