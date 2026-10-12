Более 32 тыс жителей Подмосковья привились от гриппа вне поликлиник

Более 32 тыс. жителей Московской области сделали прививку от гриппа в мобильных медицинских комплексах или на предприятиях. Вакцинация проводится бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно привиться от гриппа в поликлиниках и мобильных медицинских комплексах. Комплексы выезжают в оживленные места, чтобы жители могли пройти вакцинацию по пути на работу или учебу. Медицинские специалисты также организуют выезды на предприятия.

«Вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Мобильный формат позволяет сделать профилактику доступнее и охватить больше людей. Уже более 32 тыс. человек воспользовались возможностью привиться в мобильных комплексах или на предприятиях», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Расписание выездов мобильных комплексов размещают на сайтах медицинских организаций. Перед вакцинацией медицинский специалист проводит осмотр и проверяет наличие противопоказаний. Для иммунизации используют современные отечественные вакцины.

Прививку также можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. Запись к врачу доступна через региональный портал Госуслуг «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.