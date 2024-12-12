Стала известна стоимость помолвочного кольца с бриллиантом Селены Гомес

Стоимость помолвочного кольца с бриллиантом известной американской певицы и актрисы Селены Гомес может достигать 1 млн долларов или около 104 млн рублей, сообщает Газета.ru .

Как пишет американский журнал о женской моде Harper’s Bazaar, эксперты дают различные оценки стоимости кольца Селены Гомес, варьируя от 200 тыс. до 1 млн долларов.

Ранее Селена Гомес в соцсетях заявила о помолвке с другом своего экс-бойфренда Джастина Бибера. Звезда показала кадры, как продюсер Бенни Бланко делает ей предложение руки и сердца.

При этом, по данным издания In Touch Weekly, Бибера «оскорбило» то, что его товарищ «полностью вычеркнул его из своей жизни» сразу после начала отношений с певицей.