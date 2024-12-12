Селена Гомес станет женой друга своего бывшего Джастина Бибера

Фото - © Страница Селены Гомес в Инстаграм* @selenagomez/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Певица и актриса Селена Гомес в социальных сетях заявила о своей помолвке. Звезда показала кадры, как продюсер Бенни Бланко делает ей предложение руки и сердца, сообщает Газета.ru .

Кроме того, Гомес также продемонстрировала, какое обручальное кольцо ей подарил жених.

«Навсегда начинается сейчас», — написала певица.

Бенни Бланко дружил с певцом Джастином Бибером, который ранее сам состоял в отношениях с Селеной Гомес. До этого инсайдер издания In Touch Weekly заявлял, что Бибера «оскорбило» то, что его товарищ «полностью вычеркнул его из своей жизни» сразу, как начал встречаться с Гомес.

«Они были хорошими друзьями, так что это стало огромным шоком, особенно потому, что Джастин не хотел бы ничего больше, чем оставить позади все обиды с Селеной», — утверждал источник.