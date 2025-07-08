Овчинский: зеленую зону обустроили у торгового центра в Очаково-Матвеевском

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы рядом с новым торговым центром, строительство которого недавно завершилось, обустроили зеленую зону размером свыше 2 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Торговый центр, расположенный по адресу: Очаковское шоссе, дом 3А, вблизи станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро, скоро начнет принимать посетителей.

«Торговый центр площадью почти 18 тыс. кв. м имеет 4 наземных и 2 подземных этажа, где предусмотрена парковка на 135 автомобилей. Внутреннее пространство включает более 30 помещений для магазинов непродовольственных товаров, а также комфортные зоны для разгрузки и охраны. Посетители могут не только совершать там покупки, но и заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях и отдыхать на открытых площадках», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что отличительной чертой комплекса стала зеленая территория площадью более 2 тыс. кв. м, где высажены 12 видов растений, включая можжевельник, боярышник и иву.

Рядом с торговым центром организована уличная торговля и выход на трехкилометровый пешеходный бульвар — самый длинный в Москве. На прилегающей территории проложены удобные дороги и тротуары, а также установлены скамейки.

Архитектурный проект отличается современным стилем с большим количеством остекления на фасадах и яркой вечерней подсветкой.

Застройщиком объекта выступила компания «ПИК».