Гарбузов: московская компания поставит комплектующие для Минского автозавода

Московская компания «Итэлма» поставит высокотехнологичные электронные комплектующие для Минского автомобильного завода (МАЗ). Их используют для производства транспорта, сообщил министр правительства российской столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Рост экспорта в Белоруссию

Соглашение о сотрудничестве подписали руководитель ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович и гендиректор ООО «НПП „ИТЭЛМА“» Алексей Воробьев. Свои подписи стороны поставили на документе во время Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Гарбузов подчеркнул, что Москва особое внимание уделяет поддержке и развитию международных отношений с дружественными странами. В прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта в Республику Беларусь вырос на 11% по сравнению с показателями 2023-го.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве между столичным производителем и Минским автомобильным заводом позволит укрепить отношения союзных государств и поддержать создание высокотехнологичных решений в сфере автомобильного, пассажирского, грузового, коммерческого и электротранспорта», — отметил Гарбузов.

Новая версия электробуса

Главной целью сотрудничества станет переход на российские комплексные решения. Они помогут увеличить локализацию компонентной базы, повысить конкурентоспособность продукции, при этом цена на нее будет снижаться.

Воробьев отметил, что интеграционные процессы между Беларусью и Россией активно развиваются по многим направлениям. Транспортная отрасль занимает в этом списке особое место.

«Применение в текущих и перспективных совместных проектах локализованных решений, компонентов и программного обеспечения производства компании „Итэлма“ будет способствовать наращиванию отечественного промышленного потенциала. Ярким примером такого взаимодействия стало создание новой версии электробуса большого класса МАЗ 303Е23. Особенностью новой модели является стопроцентная локализация производства в рамках Союзного государства», — рассказал Воробьев.

В новой версии электробуса Белоруссия занималась разработкой кузова, программного обеспечения, тормозной системы, остекления и передней оси. Россия предоставила силовую часть и телематические системы. Речь идет об электрической платформе, в том числе электродвигателе мощностью 204 л. с., тяговых аккумуляторах, современной мультисервисной платформе, в которую входит подсчет пассажиров, система оплаты проезда и видеонаблюдение.

«Этот проект наглядно демонстрирует способность предприятий Беларуси и России создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, развивая собственные технологические решения в сфере электротранспорта. Именно совместная деятельность является фундаментом для технологической независимости продуктов двух стран и создания наиболее эффективных транспортных систем», — отметил Иванкович.