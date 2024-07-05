День святых Петра и Февронии: история, традиции и приметы

В материале РИАМО изучаем, чему посвящен День Петра и Февронии Муромских и как лучше его провести.

День Петра и Февронии – это день памяти этих святых. С 2008 года в России отмечают также и приуроченный ко Дню Петра и Февронии День семьи, любви и верности. Об истоках праздника, его традициях и некоторых суевериях и приметах читайте в материале РИАМО.

История Петра и Февронии

Фото - © Максим Шанин. Собственная работа/Wikipedia.org

День Петра и Февронии Муромских берет свое начало в середине XVI века, когда Русская православная церковь причислила супругов к лику святых. Времена тогда стояли очень трудные, и пример Петра и Февронии помогал людям всех сословий уверовать в то, что в этом жестоком мире вполне можно прожить счастливую семейную жизнь. Супруги из старинного города Мурома смогли соблюсти заповедь, которую священник возглашает во время венчания: быть вместе в радости и в горе, в богатстве и нищете, в здравии и болезни.

По легенде будущий муромский князь Петр заболел проказой, от которой не мог найти лечение. Однажды он увидел сон о том, что помочь ему может только крестьянка Феврония из Рязанской земли. Так и случилось на самом деле, а взамен Феврония попросила на ней жениться. Петр слово сдержал и не пожалел об этом.

Петр наследовал княжение после своего брата, однако муромские бояре не хотели видеть в роли его жены простую крестьянку и выдвинули князю требование: либо он бросает Февронию, либо уезжает из города насовсем. Феврония выслушала требования бояр и обратилась с молитвой к Богоматери. Боярам же выдвинула свое требование: она уедет, только если они дадут ей то, что она у них попросит. Бояре предлагали ей деньги, драгоценности, однако от всего она отказалась и попросила у них только одного – отпустить ее вместе с Петром.

Когда они плыли вместе по Оке, в городе началась смута, люди требовали вернуть княжескую пару на престол. Желание было исполнено. А супруги прожили вместе много лет.

Феврония никогда не спорила с супругом, но мягко подталкивала его к правильным решениям. Петр же в свою очередь признавал мудрость и ум жены и относился к ней с уважением и не считал чем-то постыдным прислушаться к ее советам.

Состарившись вместе, супруги приняли монашеский постриг: он ушел в мужской монастырь, она – в женский. Монастыри стояли рядом, так что Петр и Феврония могли видеть друг друга в окошко. Они молили Бога о том, чтобы они умерли в один день и так и случилось. 8 июля (по новому стилю) 1228 года в один и тот же час.

Традиции праздника Петра и Февронии: церковные и светские

Фото - © Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии/РИА Новости

День Петра и Февронии отмечается 8 июля. В это время паломники едут в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме, чтобы посетить торжественную службу и приложиться к мощам святых супругов, которые там хранятся.

Даже если паломничество не входит в ваши планы, стоит хотя бы посетить службу в церкви и прочитать молитву святым.

Влюбленные в своих молитвах просят у святых о гармонии в отношениях и в браке, а незамужние девушки – о встрече своей второй половинки.

С 2008 года в России также отмечают наравне с церковным праздником и День семьи, любви и верности. Во многих городах состоятся концерты, фестивали, а деятели культуры и высокопоставленные лица поздравляют россиян с этим светлым праздником.

Что можно и что нельзя делать в День Петра и Февронии Муромских

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Нельзя в этот день:

Конечно ссориться, выяснять отношения, провоцировать конфликты и скандалы.

Заниматься рукоделием, особенно шитьем и вязанием. Считается, что таким образом можно «зашить» свое счастье и благополучие.

Заниматься тяжелой работой.

Верующие в это время соблюдают Петровский пост, а потому нельзя венчаться в церкви.

Гадать на ромашке (символ праздника), а также срывать эти цветы.

Что можно делать в праздник:

Провести время со своими близкими, уделить им внимание.

Посетить храм и попросить у святых здоровье и благополучие в браке.

Жениться. Несмотря на то, что венчание под запретом, официальная же регистрация в ЗАГСе разрешена. Более того, считается, что заключенный в этот день брак будет долгим и счастливым. Можно также в этот день делать предложение своей возлюбленной.

О чем можно попросить у Петра и Февронии

Фото - © Икона православных святых князя Петра и княгини Февронии в храме Христа Спасителя/РИА Новости

История супругов из Мурома связана с чудесным исцелением, а потому к ним обращаются с просьбой помочь в преодолении самых неизлечимых недугов. Феврония помогает всем обратившимся.

Что касается Петра, то у него просят об обретении силы духа, храбрости и мужественности, поскольку этими качествами святой славился при жизни.

Приметы Дня Петра и Февронии

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Все приметы, как правило, так или иначе связаны с погодой: