Эмоциональные переживания могут провоцировать симптомы, схожие с аллергией, даже при полном отсутствии контакта с раздражителем, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Взаимодействие иммунной и нервной систем изучает наука психонейроиммунология. Стресс способен усугублять аллергические реакции посредством нескольких механизмов. При стрессе в кровь вбрасываются кортизол и адреналин — в малых дозах эти гормоны обладают противовоспалительным действием, однако их постоянное присутствие в организме приводит к обратному эффекту, нарушая нормальную работу иммунной системы», — рассказала Филева.

Она отметила, что длительный стресс способен изменять проницаемость слизистых, включая дыхательные пути и кишечник. Это может снижать их барьерную функцию и усиливать аллергическую реакцию.

«У некоторых людей сильные эмоциональные переживания могут провоцировать симптомы, похожие на аллергию (зуд, крапивница, отеки) даже без контакта с аллергеном. Это связано с выбросом гистамина — вещества, которое участвует и в аллергических, и в стрессовых реакциях», — разъяснила специалист.

Однако важно понимать, что стресс не является причиной аллергии, — он может выступать лишь ее триггером, подчеркнула Филева.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Цель этого дня — информирование о мерах по профилактике аллергии и ее симптомах.