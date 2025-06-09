Ольга Бузова со слезами рассказала о болезни своей собаки

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала поклонникам о болезни своей собаки — йоркширского терьера Евы. Артистка не смогла сдержать слез. По словам блогера, ее питомец стремительно начал терять вес, из-за чего потребовалась помощь квалифицированного ветеринара, сообщает peopletalk.ru .

«Много писать не буду, плакать начинаю. Господи, как же хочется, чтобы моя бусинка поправилась. Соскучилась безумно», — рассказала поклонникам Бузова.

По словам телеведущей, в настоящее время ее питомец находится под постоянным присмотром врача, который старается сделать все возможное, чтобы восстановить здоровье Евы и сохранить ей жизнь.

Три года назад Бузова уже потеряла одну собаку. Ее второй питомец, шпиц по кличке Челси, умер из-за последствий, вызванных диабетом. Певица также пыталась вылечить животное, но это оказалось невозможным.

Весной 2025 года в жизни Бузовой случилась еще одна потеря, но в другой сфере. Ей пришлось ликвидировать бизнес BUZfood из-за убытков.