Бузова закрыла BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей

Певица и ведущая Ольга Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков, которые в общей сложности составили 100 млн рублей, сообщает Mash .

Она открыла юрлицо «Бузова Рест Компани» в 2019 году, а затем еще три одноименных ресторана (два в Москве и один – в Санкт-Петербурге). После этого певица запустила свои бренды вина, пива и водки: Buzwine, Buzbeer, Buzvodka.

Но ее компания постоянно терпела убытки. Ведомства штрафовали рестораны за выявленные нарушения, а бренды не приносили телеведущей дохода.

С 2021 по 2024 годы компания Бузовой стабильно была в убытках в 19 млн рублей в год. Поэтому постепенно рестораны закрылись. Но само ООО продолжало существовать, а певица грозилась, что еще вернется на рынок.

Ранее СМИ писали, что Бузова подала заявление о прекращении деятельности ООО в конце февраля.