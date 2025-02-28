Бизнес прогорел: Бузова ликвидирует ООО, под которым работали рестораны BuzFood

Бизнес певицы и ведущей Ольги Бузовой в сфере общепита, по всей видимости, окончательно прогорел. Компания, управлявшая сетью ресторанов BuzFood, будет ликвидирована, сообщает Инфо24 .

Заявление о прекращении деятельности ООО было подано в конце февраля.

С самого начала предприятие испытывало денежные трудности, и, согласно финансовым отчетам, рестораны ни разу не вышли даже в ноль. Два заведения были закрыты еще в 2019 году, после чего работал только один ресторан в Санкт-Петербурге.

В 2020 году выручка компании ушла в минус на 1,3 млн рублей, в 2021 году — на 161 тыс. рублей, в 2022 году — на 29 тыс. рублей, а в 2023 году — на 3 тыс. рублей.

Кроме того, чистая прибыль ООО еще в 2020 году оказалась в минусе на 19,2 млн рублей.