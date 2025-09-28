Охлобыстин о Тигране Кеосаяне: бесконечно талантливый и верный Родине

О смерти известного режиссера и телеведущего Тиграна кеосаяна стало известно в пятницу, 28 сентября. Заслуженный артист РФ долгое время находился в коме после сердечного приступа. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

«Родной человек, мы с ним учились в институте, он однокурсник, поэтому всю сознательную жизнь шли рядом. <…> Бесконечно талантливый, очень жертвенный», — сказал Охлобыстин.

Актер подчеркнул, что его встречи с Тиграном Эдмондовичем носили исключительно родственно-дружеский характер.

Охлобыстин добавил, что Тигран Кеосаян был верен своей компании, Родине и гражданской позиции. Смерть режиссера — гигантская потеря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.