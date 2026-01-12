сегодня в 16:05

Новогодний концерт прошел в Доме культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде

Концерт «Огни новогодних чудес» состоялся 10 января в Доме культуры «Филимоновский» и завершил праздничные мероприятия в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В концерте приняли участие творческие коллективы Дома культуры: солисты образцового вокального коллектива «СВЕТлячок», вокальные группы «Крутые дамы» и «Смайл», чтецы театральной студии «Лицедеи», а также танцевальные коллективы «Платинум», «Пандора» и «Танцевалочка».

В концерте приняли участие творческие коллективы Дома культуры: солисты образцового вокального коллектива «СВЕТлячок», вокальные группы «Крутые дамы» и «Смайл», чтецы театральной студии «Лицедеи», а также танцевальные коллективы «Платинум», «Пандора» и «Танцевалочка».

К празднику присоединились хореографическая студия «С пятки на носок» и модельная школа «Студия 19.25». Зрители отметили теплую атмосферу и яркие выступления артистов, которые подарили гостям новогоднее настроение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.