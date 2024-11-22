Нижегородцы посетили более 180 культурных мероприятий по «Пушкинской карте»

В Нижегородской области прошло более 180 выездов с культурными программами, доступных по «Пушкинской карте», сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

По информации министерства культуры Нижегородской области, в этих мероприятиях приняли участие 27 ведущих культурных учреждений из Нижнего Новгорода, Кстова и Дзержинска.

В числе учреждений, представивших свои проекты для владельцев «Пушкинской карты», можно отметить Нижегородскую областную детскую библиотеку, планетарий имени Г. М. Гречко, а также театры кукол из Дзержинска и Кстова.

Наибольшим интересом у зрителей пользуются спектакли и концерты. Артисты культурных учреждений посетили 49 муниципальных образований региона, продав более 30 тысяч билетов через «Пушкинскую карту».

До конца 2024 года запланировано еще около 20 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. Например, 25 ноября на сцене Центральной детской музыкальной школы имени А. Н. Скрябина выступит камерный хор «Нижний Новгород». В этот же день пройдет показ спектаклей в Центре культуры Первомайска и культурном центре «Березка» в Сосновском.

27 ноября в Дворце культуры Павлова будет представлена литературно-музыкальная композиция «Евгений Онегин», а 4 декабря в районном Доме культуры Балахны — оратория «Ленинградки».

Кроме того, продолжает действовать программа выездов с мастер-классами по различным творческим направлениям. В этом году организовано 70 выездных мастер-классов в 33 муниципальных образованиях, в которых приняли участие более 1800 человек.

На первой церемонии награждения «Пушкинская карта. Премия», состоявшейся 30 сентября в Москве, Нижегородская область была удостоена награды как один из активных участников программы «Пушкинская карта».