НХП Подмосковья приняли участие в «Великопостных встречах» в НЦ «Россия»

13 апреля в гастрономических рядах Национального центра «Россия» состоялась тематическая пасхальная программа «Великопостные встречи», в рамках которой мастера из Жостово и Гжели провели лекции и мастер-классы для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Просветительские лекции и творческие мастер-классы для гостей НЦ «Россия» от ведущих мастеров народных художественных промыслов страны в преддверии Пасхи направлены на возрождение традиций XVIII–XIX веков, когда в период Великого поста люди стремились к духовному обогащению, обращаясь к искусству и творчеству. Проект «Великопостные встречи», приуроченный к празднику Светлой Пасхи, стартовал на Международной выставке-форуме «Россия». В этом году традиция продолжилась в Вербное воскресенье в Национальном центре «Россия».

«Народные художественные промыслы — уникальное культурное явление, которого нет во многих других странах, поэтому и детишкам, и взрослым нужно обязательно о них рассказывать и показывать на образцах. Ведь от народного искусства идет все, в нем черпают вдохновение и театр, и балет, и другие виды творчества. И, конечно же, народное творчество связано с нашей землей, имеет сакральные смыслы, связанные с позитивной энергией, выражает культуру, характер и душу народов нашей страны», — сказал председатель правления НО «Национальный союз народных художественных промыслов», заместитель генерального директора ОАО «Павлово-Посадская платочная мануфактура», почетный член Российской академии художеств Вячеслав Долгов.

На лекциях о жостовской и хохломской росписи и о гжельском промысле посетители узнали об истории возникновения производства и о художественных особенностях и приемах каждого из промыслов. После лекций гостей ждали мастер-классы по росписи пасхальных сувениров в стиле Жостово, Гжели и Хохломы.

«Наша фабрика принимает участие во многих мероприятиях и мастер-классах, потому что наша главная цель — вдохновлять людей на творчество. Очень приятно слышать массу позитивных отзывов в стиле «Ой, у меня получилось, а я и не ожидал». И мы всегда приглашаем людей приходить к нам еще и еще, чтобы они могли лучше понять народные традиции и научиться чему-то новому», — отметил главный художник «Жостово» с 1984 года, участник выставок, член союза художников России, заслуженный художник РФ Михаил Лебедев.

«Гжель появилась из ремесла старообрядцев, много раз менялась, и изначально гжельские изделия были разноцветными. А уже в XX веке, когда гжель стала развиваться как производство, за ориентировку взяли именно бело-синюю роспись, которая позволяла в один обжиг делать изделия товарного вида. Гжель и сегодня очень популярна, об этом, например, свидетельствует тот факт, что в свое время наш завод принял участие в подготовке призового фонда для Чемпионата мира по футболу», — рассказал главный художник Гжельского фарфорового завода, заслуженный художник России, автор легендарного хоккейного кубка на приз «Известий» Сергей Симонов.

Все изделия, собственноручно расписанные на мастер-классах, участники «Великопостных встреч» смогли забрать с собой в качестве сувениров.

Посетить мастер-классы и другие мероприятия в рамках образовательных программ Национального центра «Россия» можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте russia.ru. Актуальная информация о мероприятиях находится в разделе «Афиша».

Серия мероприятий «Великопостные встречи» организована FHUB RUSSIA в рамках проекта «Елки России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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