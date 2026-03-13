«Нес какую-то чушь»: Дмитрий Колдун забыл слова песни и опозорился на концерте

Певец Дмитрий Колдун рассказал о самой постыдной ситуации в своей жизни. Он признался, что опозорился во время концерта, забыв слова песни, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Артист должен был выступить с композицией, текст которой ему выдали накануне вечером перед концертом. Ему не удалось выучить слова. Колдун надеялся, что сможет читать текст на мониторах во время выступления.

Однако в ходе концерта, когда песня уже началась, он понял, что слов на мониторе нет.

«И я все время, сколько длилась песня — три куплета и три припева — нес какую-то чушь! Мне было так стыдно!» — признался Колдун.

Певец отметил, что после выступления ему никто не аплодировал. Он уходил из зала в полной тишине.

Также певец высказал свое мнение насчет сделанных кубиков пресса и пластической хирургии в целом. По его словам, поддерживать форму нужно иными способами, а пластика — это недолговечная история.

Ранее солиста популярной российской группы «Три дня дождя» Глеба Викторова отправили в рехаб. Такое непростое решение приняли для лечения ментального здоровья артиста.

