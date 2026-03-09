Солиста группы «Три дня дождя» положили в рехаб для лечения ментального здоровья

Солиста популярной российской группы «Три дня дождя» Глеба Викторова отправили в рехаб, это решение принималось вместе с родителями, рассказала его сестра Ева Снегирева.

По ее словам, такое непростое решение приняли для лечения ментального здоровья Викторова. Это была вынужденная мера. Музыкант принял решение закодироваться.

Как уточнила сестра певца, несмотря на лечение в реабилитационном центре, концерты группы состоятся.

«Сейчас он проходит детокс, потом стадию кодировки, и все концерты будут. Так что без паники», — сказала Снегирева.

Она также добавила, что сама перед тем, как завязать с алкоголем, прошла через процедуру кодировки, общалась с наркологом и психологом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.