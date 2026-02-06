«Не надо ее беспокоить»: озвучены детали о состоянии здоровья Олеси Железняк
Агент Олеси Железняк: у актрисы был скачок давления
Агент заслуженной артистки России Олеси Железняк Валерия Уварова подтвердила, что актриса действительно обращалась к врачам в связи с ухудшением самочувствия, сообщает «Абзац».
Однако представитель артистки уточнила, что на текущий момент информация о госпитализации отсутствует.
Ранее стало известно, что Железняк потребовалась экстренная медицинская помощь. Она жаловалась на повышенное артериальное давление и боли в груди.
«Не надо ее беспокоить. Все хорошо, скачок давления был. Да, (к врачу она действительно обращалась — ред.)», — подчеркнула Уварова.
