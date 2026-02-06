Стало плохо дома: звезде «Моей прекрасной няни» Железняк понадобилась медпомощь
Звезде «Моей прекрасной няни» Железняк экстренно потребовалась помощь медиков
Известной актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ Олесе Железняк экстренно потребовалась помощь врачей в столице, сообщает «112».
Актрисе стало плохо ночью дома. Она пожаловалась на повышенное давление, а также сильные боли в груди.
Помощь пациентке медики оказали на месте, так как Железняк отказалась ехать в больницу.
Артистка известна зрителям по роли в сериале «Моя прекрасная няня», также она играла в «Сватах», «Деревенской комедии» и многих других.
