Стало плохо дома: звезде «Моей прекрасной няни» Железняк понадобилась медпомощь

сегодня в 09:21

Известной актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ Олесе Железняк экстренно потребовалась помощь врачей в столице, сообщает «112» .

Актрисе стало плохо ночью дома. Она пожаловалась на повышенное давление, а также сильные боли в груди.

Помощь пациентке медики оказали на месте, так как Железняк отказалась ехать в больницу.

Артистка известна зрителям по роли в сериале «Моя прекрасная няня», также она играла в «Сватах», «Деревенской комедии» и многих других.

